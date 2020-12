No hay reportes de actividad guerrillera en ninguna parte de México: AMLO

Al asegurar que hay paz y tranquilidad en todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no tiene reportes de actividades de grupos armados guerrilleros en México pues manifestó que hay confianza en el gobierno que encabeza y la población está optando por participar por la vía pacífica.



En conferencia de prensa, el Mandatario reconoció que lo que sí hay en México son bandas de la delincuencia organizada “pero es otro asunto completamente distinto”.



“Hay tranquilidad y paz en todo el territorio. No tenemos ninguna información de grupos armados, guerrilleros en el país. La gente está optando por la participación ciudadana, pacífica. Está sintiéndose representada por el gobierno como nunca, de modo que no existe una oposición al gobierno. Una oposición armada, en ninguna parte del territorio", dijo durante la conferencia matutina.



“Lo que tenemos son las bandas de la delincuencia organizada pero ese otro asunto complemente distinto. En el caso de la guerrilla no hay información, no hay indicios de su presencia, repito, en ninguna parte del territorio nacional”, dijo.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario reiteró que hay gobernabilidad y confianza en México y consideró que a toda la población le conviene que los cambios se lleven a cabo de manera pacífica.



“Yo puedo recorrer el país sin guardaespaldas, sin carros blindados y en todos lados hay respeto al gobierno, cosa que agradezco mucho porque a todos nos conviene llevar los cambios de manera pacífica en beneficio del pueblo”.



El Presidente López Obrador señaló que el gobierno que él encabeza representa a todos, tanto a pobres como a ricos pero con una misión especial, que es la de ayudar de manera preferente a los pobres.



“Y yo creo que en eso coincidimos todos los mexicanos, de que se debe de entender a todos, de escuchar a todos, que haya un Estado de Derecho, que no haya abusos de autoridad, que no haya corrupción y que se actué con humanismo, es decir, que se ayude al necesitado, al pobre, que se ayude al desposeído", explicó el mandatario.



“Esa es la esencia del gobierno que represento”, agregó.