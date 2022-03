No hay reportes de daños en Xalapa tras temblor; sólo el susto: PC Municipal

El director de Protección Civil Municipal, Luis Sardiña Salgado, indicó que tras el movimiento telúrico de 5.7 grados en la escala de Richter con epicentro al sur del Estado y que se sintió en Xalapa, se encuentra realizando inspecciones a las edificaciones más altas de la Capital.Indicó que en un primera reporte preliminar, no se observan daños estructurales en los inmuebles que ya fueron visitados, aunque aclaró que la revisión a fondo se hará posterior."Hasta ahorita no –se han reportado daños–, lógicamente la cuestión estructural se ve de manera posterior pero en este momento no hemos visto que algún edificio haya tenido alguna fractura o un desprendimiento del propio edificio y lo más importante que no haya daños que lamentar, ni daño a los seres humanos", manifestó.En la entrevista telefónica, Sardiña Salgado apuntó que los recorridos y monitoreos con brigadas de PC ya se realizaron por los edificios gubernamentales en el Centro Capitalino, así como las plazas Crystal, Ánimas, Américas y otros situados en la avenida Lázaro Cárdenas.Recordó que el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional situaba el temblor en 6.2 grados pero lo actualizó a magnitud 5.7, con epicentro a 14 kilómetros al NORTE de ISLA, a las 8:40 horas de este jueves."Sí fue un sismo fuerte, que sacudió yo creo que todo el Estado de Veracruz, o gran parte del centro y sur (...) Afortunadamente –en Xalapa– no pasó nada, únicamente fue el susto pero hay que estar alertas porque hay réplicas", apuntó el funcionario municipal.En ese sentido, destacó la importancia de que las instituciones públicas y empresas cuenten con sus unidades internas de Protección Civil, e incluso recomendó que en los hogares, se cuenten con éstas también."Hay que instalar su unidad interna, su plan de emergencia donde no la instalan y hacen caso omiso y por otro lado, la misma familia debe tener su unidad interna familiar para que vean que con estos acontecimientos, la protección civil es la prevención científica y tecnológica", resaltó.Finalmente extendió el ofrecimiento a las empresas e instituciones que requieran capacitación para cumplir con este mandato legal a acudir al área a su cargo a solicitarla.