No hay repunte de COVID en escuelas, asegura SEV

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no cuenta con reporte de repunte o incremento de casos de COVID-19 en escuelas de la entidad, informó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.Durante entrevista este martes en Palacio de Gobierno, el funcionario estatal reconoció que cada plantel en coordinación con padres de familia, determinó la aplicación de las diversas acciones preventivas e higiénicas.Es por lo anterior, que la dependencia estatal no cuenta con reportes de posibles repuntes de este padecimiento y además la vacunación se encuentra en un avance importante.“Los cuidados que se tienen en las escuelas, los filtros, el lavado de manos, todo lo que se ha implementado en esta estrategia y que se tuvo para combate al Covid-19, pero también decirles que hemos estado de igual manera con los Comités de Madres y Padres de Familia, más de 16 mil Comités de Participación en Salud que tenemos educación básica, no se ha reportado un repunte, incluso por ello es todos los cuidados que se han estado dando”, expuso.En ese tenor al ser cuestionado respecto al uso obligatorio de cubrebocas para el ingreso a los planteles, Escobar García dejó en claro que el cubrebocas no es obligatorio por lo que queda a criterio de cada plantel en coordinación con los padres de familia.“El tema del cubreboca es una determinación que incluso ha sido por parte de las APF, de madres y padres de familia, si bien ya no están como tal obligados, es parte de una seguridad; es opcional, el cubrebocas es opcional, es acuerdo de madres y padres de familia”, finalizó.