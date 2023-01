No hay riesgo pero desalojarán a familia que vive bajo puente de Coatzacoalcos

La familia que vive en los bajos del puente de la avenida Uno será desalojada, esto tras la revisión que hizo en la zona la Secretaría de Protección Civil Estatal.Al respecto, el director de Obras Públicas, Arturo Delgadillo Medina, mencionó que la reubicación de estas personas se hará a través de la oficina correspondiente.Asimismo, sostuvo que se analiza que acciones incluirá el mantenimiento del puente e insistió en que no existe riesgo de que colapse, luego de las fotografías que se difundieron sobre una supuesta separación de las trabes.“(No hay riesgo de) falla de la estructura. La verdad es que esas (…) dilataciones son normales en cualquier puente del mundo. Así se manejan. Lo que más se sugirió es desalojar la vivienda que se encuentra en la parte inferior del puente”, declaró.Delgadillo Medina dijo que se trabajará en el terraplén en el ascenso y descenso del puente, además de las juntas y la cimentación aunque se había reportado que no representa un peligro.“Lo demás es hacer y cubrir la cimentación, pero no tienen ningún problema de asentamiento ni ningún problema estructural, lo que mencionas al bajar del puente se sumió el cuerpo de terraplén”, finalizó.