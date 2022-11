No hay riesgo tras fuga de gas en Agua Dulce: Gobernador

La fuga de gas metano que se registró en la zona de Agua Dulce este martes fue controlada, sin embargo, de manera preventiva la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), implementaron el Plan DN-III-E y el Plan Marina señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien afirmó que no hay personas heridas, así como tampoco existe riesgo para la población.En sus redes sociales el mandatario explicó que esta información se generó en la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde se confirmó además que se trabaja en coordinación con la autoridad municipal de Agua Dulce, así como también con la Secretaría de Seguridad Pública para dar seguimiento.Asimismo, el jefe del Ejecutivo del Estado confirmó que el conato de incendio en la escuela secundaria Técnica 3 de Xalapa, fue controlado y no se registran heridos, ni daños considerables, así como riesgo para los estudiantes.“Informan SEDENA y SEMAR que seguirán aplicando el Plan DNIIIE y el Plan MARINA en seguimiento a una fuga en un punto remoto del municipio de Agua Dulce que con la coordinación de Protección Civil y municipal se continuará el seguimiento y con apoyo de SSP, sin mayor riesgo a la población hasta el momento, pues la localidad más cercana se encuentra a 2.5 km del evento. En Xalapa los bomberos controlaron un pequeño incendio en una mesa de carpintería en los talleres de la EST No.3 sin mayor riesgo. Continuamos con los operativos en varias zonas de estado”, apuntó.Cuitláhuac García detalló que dentro de los resultados que se dieron a conocer esta mañana en la reunión, destaca que la Fiscalía General del Estado detuvo a11 personas por mandamiento judicial y 16 detenciones en flagrancia en las últimas 48 horas, las cuales incluyen a miembros de una banda que operaba extorsión en el sur de Veracruz.Finalmente, destacó el reconocimiento que se le hace a la Secretaría de Seguridad Pública por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México por conducto de la C. Adriana Bertryl Córdoba Alarcón por su compromiso y eficacia con las acciones relacionadas con la elaboración de instrumentos jurídicos o protocolos de actuación que garantizan la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en el programa 16 días de Activismo Contra la Violencia Hacia las Mujeres.