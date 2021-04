No hay trabajo para obreros por pandemia, lamenta CROC

A más de un año de la pandemia de COVID-19, las compañías generadoras de empleo no logran recuperarse y, como daño colateral, casi el 50% del sector obrero se encuentra en desempleo, afirmó el secretario general de la Federación Regional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesino (CROC), Marino Delgado Hernández,.



Comentó que son alrededor de 700 agremiados a la CROC, de los cuales la mitad no encuentra contratos, ante lo cual decenas de ellos han emigrado a otras ciudades en busca de oportunidades.



“El trabajo ha disminuido mucho en la zona, ya que todas las empresas por falta de economía no inician los trabajos que pudiera haber. Los únicos trabajos que tenemos son los del fraccionamiento Petrópolis, donde unos ochenta o cien compañeros están trabajando”, citó.



Delgado Hernández atajó que de esta crítica situación económica no se puede culpar a nadie, pues es a nivel mundial debido a la pandemia, por lo que pidió a sus representados tener paciencia hasta que la contingencia sanitaria termine y se reactiven las contrataciones.