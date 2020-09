No hay tráfico de influencias en concursos y licitaciones para constructoras: Obras Públicas Xalapa

La directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Sulekey Citlalli Hernández Garrido desmintió que exista tráfico de influencias e irregularidades en los concursos y licitaciones para las constructoras como lo declaró una de las empresas participantes.



Lo anterior, luego de que uno de los concursantes manifestara la inconformidad de varias empresas que participaron en la licitación para el proyecto de obra "Construcción de Centro para la Atención Integral de Adultos Mayores, ubicado en el predio de la prolongación Encanto, colonia Jardines de Xalapa".



"En Jardines de Xalapa se va a hacer una casa de día que es una estancia para adultos mayores, se van a desarrollar funciones para la niñez, actividades socioculturales. La licitación surge de una evaluación, lo que sí es muy puntual, es que estamos evaluando con estricto apego a derecho, a las bases de licitación. No veo en la publicación, las causas de desechamiento por las cuales los licitantes más baratos, tuvieron una situación que los deja fuera".



Y es que en dicha publicación, el inconforme también señalaba que el Ayuntamiento cerraba los contratos con las empresas que tienen el presupuesto más elevado, contraviniendo el principio de elegir las obras en mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.



"Esta obra como cinco obras más, son producto de licitaciones públicas, estatales, no se invita a empresas, ellas vienen, se inscriben, presentan sus documentos de inscripción, y una vez hecha la presentación de sus propuestas que también es un acto colegiado, se inicia con la evaluación de las propuestas. En las bases de licitación traen muy claras las bases de desechamiento, y el hecho de que tengamos propuestas más económicas, no significa que sean las mejores".



Hernández Garrido, enfatizó que las consecuencias de que no sean las empresas ganadoras, se deriva de la mala integración, no traen un soporte correcto de sus precios o cotización y un perfil curricular adecuado.



"Se les informa en los fallos las causas por las cuales quedan descalificadas y no se consideran solventes. Xalapa es una ciudad y un municipio con una convocatoria muy grande a empresas muy bien estructuradas. Todo lo que se genera es transparente y colegiado", concluyó.