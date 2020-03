No hay vacío de poder en Actopan, tienen Alcalde interino: Diputada

La diputada local María Esther López Callejas descartó vacío de poder en Actopan, afirmando que el regidor segundo de Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Carranza Barradas, permanece como alcalde interino.



Al respecto, confirmó que la síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz, no ha asumido el cargo, pese a que sí expresó su intensión al Congreso del Estado, apuntando que ello no significa que vaya a asumir la presidencia municipal por corrimiento.



Hay que recordar que el pasado 4 de marzo, el Congreso del Estado aplicó la revocación de mandato al exalcalde, José Paulino Domínguez Sánchez y a la exsíndica, Lucero Jazmín “N”, quien ya fue detenida y vinculada a proceso.



Tras la renuncia al cargo de José Alfredo López Carreto, alcalde suplente, la diputada por el Distrito de Emiliano Zapata dijo desconocer si corresponderá a la síndica suplente asumir la presidencia municipal.



“Tengo un oficio turnado por la síndica en donde ella pide ocupar, lógicamente, la sindicatura; eso es lo que hay, lo demás lo desconozco”, declaró.



En cuanto a la situación del municipio, dijo que el Cabildo determinó designar como presidente municipal suplente a Carranza Barradas, es decir que el Congreso no ha intervenido.



Explicó que legalmente, la Legislatura tiene 2 meses para hacer el nombramiento oficial, pues un interino no puede ocupar el cargo por más de 60 días.



“Me turnó un oficio en donde ella solicita única y exclusivamente ocupar el cargo de síndica y todavía no lo está ocupando”, añadió López Callejas.