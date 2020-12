No hay vacuna contra tuberculosis ni medicinas para hipertensos y diabéticos, en Orizaba

Lo que desde hace varios meses han venido denunciando padres de recién nacidos, hoy fue confirmando por médicos de diversos centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria VII; no hay vacuna BCG, contra la tuberculosis.



Los galenos dijeron que este problema data desde hace dos años, por lo cual cientos de infantes están desprotegidos. Esta sirve para tener blindados a los infantes contra la tuberculosis.



También destacaron que hay falta de medicinas en los diversos centros de salud, entres lo que destacaron gotas de paracetamol, los cuales se recetan para menores de edad.



De igual forma para los adultos hipertensos y diabéticos no hay medicinas.



"Como médicos recetamos y luego no damos la medicinas porque no las hay, ahí ya no podemos hacer más y sólo le pedimos a los enfermos que si pueden compren sus medicamentos, pero algunos de ellos que son de escasos recursos no lo hacen", dijo Néstor del Ángel, doctor de uno Centro de Salud, ubicado en una comunidad del municipio serrano de Astacinga.



Él y otros galenos dijeron que pasan meses sin que les surtan los fármacos y en diversas ocasiones cuando les llegan, son pocos e incorrectos a lo que piden como médicos para poder atender y controlar a sus pacientes.



"Apenas después de dos meses nos llegó insulina, pero es de la glargina, esa no es la que estamos recetando a la gente; de verdad que es una situación muy complicada".