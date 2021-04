Docentes que se encuentran haciendo fila en el Nido del Halcón para recibir la aplicación de la vacuna antiCOVID, alertaron que no han abierto las instalaciones debido a que les indican que no han llegado las dosis.



Los profesores que acudieron a temprana hora, indicaron que la Secretaría de Educación (SEV) no se responsabiliza de tal situación pues es la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano quienes están a cargo.



“Ya hasta dijeron que la SEV no se responsabiliza, pues como ya sabemos es la Secretaría de Marina y el Ejército los que están a cargo, por lo tanto son ellos los que van a dar la cara”, dijeron.



Mencionaron que les comentaron además que no hay hora para que lleguen las vacunas y en el peor de los casos la jornada tendrá que suspenderse y retirarse.



Información completa más tarde...