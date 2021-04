No hay “varita mágica” para solucionar problemas actuales: Obispo de Orizaba

No hay una “varita mágica” para solucionar los problemas en la sociedad, indicó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien destacó situaciones difíciles por atender como la pandemia, la inseguridad o el dolor por los desaparecidos.



Señaló que a diario nos encontramos en nuestro entorno con estos problemas.



"Todo esto, ¿qué provoca en nuestro ambiente? ¿Qué sentimos? Necesitamos escucharnos unos a otros y a partir de esta situación pensar cómo encontrarnos con Dios".



El prelado dejó en claro a los fieles que acudieron a la misa en la Catedral San Miguel Arcángel que se debe definir hacia dónde queremos ir, aunque aseveró Dios nos enseña el camino a seguir.



"Pensamos que una sola persona puede resolver estos problemas y no falta quien se ponga como tal, como quien tiene el control y la solución".



Añadió que Dios anima a todos a saborear la presencia del resucitado y también a construir relaciones humanas en medio de estos problemas, pero también enfatizó: no debemos permitir que otros decidan por nosotros en cosas tan profundas como son los valores, principios, las razones de vivir.



Sufren familiares de desaparecidos



La situación que viven las familias de aquellos que han desaparecido, es en un sin número de veces más dramática por la insensibilidad que pueden encontrar en algunas personas, indicó por su parte el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez.



"Queremos pensar que son algunas personas y no las instancias o dependencias. Queremos pensar que las dependencias tienen una buena intención y es lo que se espera en casos como estos, independientemente de las circunstancias que hayan hecho que una persona desapareciera".



Por ello exhortó a que haya empatía, sensibilidad humana y una actitud que de alguna manera ayude y consuele a las familias que muchas veces desesperadas están buscando a su familiar.



Añadió que estamos en una época donde debemos recuperar el humanismo en todas las instituciones, a fin de que podamos todos colaborar en la pacificación de la región.



El presbitero coincidió con algunos otros actores, quienes observan que el número de desaparecidos ha venido en aumento en la región durante este año.