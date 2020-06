No hubo coerción de Cisneros para aprobar Reforma Electoral: Alcalde de Orizaba

El presidente municipal de Orizaba, Igor Rojí López, descartó que haya recibido alguna presión del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para aprobar la Reforma Electoral, tal y como lo aseguró el dirigente del PRI en el Estado, Marlon Ramírez.



Y es que el pasado 10 de junio en una entrevista, Marlon dijo que hubo una presión sobre Rojí y muchos presidentes municipales. Incluso afirmó que el mismo alcalde orizabeño le comentó que recibió una llamada del secretario de Gobierno para que aprobara la reforma y también le refirió que había temas en la agenda legislativa en el Congreso que lo ponían entre la espada y la pared.



En entrevista el munícipe apuntó: "yo tengo una buena relación y respeto hacia el presidente del PRI, pero la postura de un servidor es con base en que gobernamos para todos y debemos de pensar en el beneficio para los orizabeños. Voté con la libertad absoluta, el resultado de la votación fue cinco a dos en el cabildo".



Agregó que, analizando la reforma se observa que de alguna manera beneficia a la ciudad.



Asimismo, citó que cuando se habla de las prerrogativas de los partidos políticos y seguir manteniendo estructuras y del otro lado municipios que están sufriendo la escasez de recursos para obras prioritarias, es mejor que venga una disminución del dinero para los entes políticos.



"Me hubiera gustado que las dejaran en cero y que no les dieran dinero público a los partidos. Por este tema tenemos el sistema democrático que tenemos con tantos partiditos que cada vez que hay elecciones surgen porque les regalan el dinero y por esto también hay gente que durante 12 o 18 años puede hacer campaña".



De igual forma, dijo que él le comentó al dirigente priista que iba votar y analizar su voto con base en el beneficio que tuviera la ciudad y sus pobladores.



En referencia a qué opinión le merece que podría venir una sanción de parte del PRI hacia él por haber votado en favor de esta reforma, dijo que se tendría que ver en qué término viene pues no ha cometido algún delito.