No hubo embalse de toros en Tlacotalpan; ahora cruzaron el río en panga

Más de 150 mil personas acudieron al “paseo de toros” en el marco de las Fiestas de la Candelaria, en Tlacotalpan, fueron 6 animales que participaron en la ahora llamada caminata, en donde se atraviesa en una panga, sin que toquen el agua, a diferencia de otros años en que atravesaban nadando.



El alcalde de Tlacotalpan, Christian Romero Pérez, afirmó que hubo un total resguardo a los toros, incluso personal de la Procuraduría de Medio Ambiente se desplegó para vigilar que no se incurriera en violencia.



“Tenemos saldo blanco, los animales se van protegiendo, van escoltados, tenemos médicos veterinarios. Gracias a Dios todo va marchando sobre ruedas. Tenemos más de 150 mil almas y los tienen que llevar para el día de mañana, las fiestas de La Candelaria son de todos”.



Recordó que la Ley de Protección Animal prevé multas de 20 mil pesos y cárcel a quien maltrate al toro, por lo cual hay mayor conciencia entre los asistentes al paseo.



Ahora, el toro va en la panga, escoltado por elementos de seguridad y al llegar la orilla del río, baja para continuar el recorrido caminando por las calles.



“Están asociaciones (están) vigilando que todo esté bajo control, que todo esté bajo los mandos legales y estamos teniendo éxito. Todos checando todos los movimientos para que vean que la situación ha cambiado y que hoy en día ya no tenemos situación de maltrato”.



El Alcalde recordó que el año pasado se interpusieron tres procedimientos legales a personas que se les sorprendió maltratando a los toros.



“Si alguien en la caminata intenta pegarle al toro o los maltrata, es cárcel y 20 mil pesos de multa. Tienen prohibido tocar al animal de manera brusca, o jalarle la cola y las orejas; no puede haber maltrato”, advirtió.



Las fiestas de la Candelaria continúan este domingo con el paseo de la Virgen, por el río Papaloapan.