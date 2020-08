No hubo heridos por desprendimiento de plafón en Hospital de Coatzacoalcos

En el hospital “Valentín Gómez Farías", de Coatzacoalcos, no se registraron afectaciones por el desprendimiento de plafón en las instalaciones, informó la Dirección de Infraestructura de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).



De acuerdo con la directora de infraestructura de los SESVER, Karla Peregrina Bermúdez, tampoco hubo personas lesionadas durante este incidente en el área de urgencias del hospital.



La arquitecta sostuvo que “se presentó una fuga en la tubería de agua y eso produjo que una parte del plafón se dañara, no hay personal del hospital lesionado, la afectación sólo es material”, expuso.



También aseguró que esta situación ya se está atendiendo y es algo que quedará resuelto de inmediato; “es importante mencionar que el mantenimiento general de todas las unidades médicas de SESVER es una situación en la que hemos batallado un poco, dado que las administraciones pasadas descuidaron ese importante tema”, dijo.



La funcionaria estatal fue clara al mencionar que las direcciones de los hospitales deben estar pendientes a través de su Departamento de Mantenimiento sobre el estado de las instalaciones.



Incluso, refirió que ya se está poniendo orden en este tipo de asuntos.



“Antes no había coordinación; es un trabajo de equipo en el que deben participar la autoridad local del hospital y la Dirección General, eso no se hizo en las administraciones pasadas y es en lo que estamos trabajando en este Gobierno”, finalizó.