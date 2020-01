No hubo incidentes en región Orizaba por fiestas de Año Nuevo

Gracias a que no se presentaron accidentes que provocaran afectaciones a la población, la Noche Vieja y el primer día del año iniciaron con un saldo blanco en Orizaba y la zona, indicaron los titulares de Protección Civil este municipio y la corporación de Bomberos.



Manuel Jiménez Cadenas, comandante del Cuerpo de Bomberos con sede en esta ciudad, destacó que afortunadamente los elementos tuvieron un fin de año y fiestas de año nuevo sin novedad.



Mencionó que como cada año, se realizan guardias para estar al pendiente de cualquier situación en la que se pudiera requerir de su intervención, el cual no fue el caso.



A su vez, Antonio Sánchez Vázquez, coordinador de Protección Civil en Orizaba, señaló que el personal a su cargo se mantuvo en guardia en la celebración de año nuevo, sin que se reportaran percances por parte de la población.



Recordó que en esta actividad se apoyan con la policía municipal, que realiza sus recorridos y les hace saber cuando se requiere de su ayuda o bien por llamadas directas de la gente que reportan algún accidente, lo que no fue el caso.