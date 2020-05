No hubo presión alguna contra exsuplente de Alcalde de Actopan, aclara Congreso

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, negó cualquier tipo de presión al exalcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto.



Cabe señalar que el militante del PAN busca promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), acusando coacción de la LXV Legislatura para que no asumiera el cargo luego de la revocación de mandato del presidente municipal, José Paulino Domínguez.



“Ahora se desdice el suplente que renunció a ser Alcalde ante el Tribunal Electoral, aunque presentó su renuncia notariada”, recordó el morenista.



El coordinador dijo que no conoce al suplente, descartando cualquier tipo de amenaza para impedir su llegada a la alcaldía.



“No lo conozco, no sé quién es y en mi vida lo he visto; no puede decir que lo amenazamos; no sé qué diputado o quién se le acercó a amenazarlo pero de este lado nunca (…), la decisión del Cabildo en Actopan fue tomada sólo por ellos”, aseguró.



Mencionó que el Congreso intervendrá conforme a la Ley y esperarán para ratificar al funcionario que terminará el período, pese a las críticas de la oposición.



“Eso duele mucho, duele mucho que Actopan era la caja chica de un partido político y se lo quitamos”, concluyó.



Respalda a Verónica Hernández



Este miércoles, en una entrevista a una radiodifusora, el legislador dijo que personalmente respaldará a la fiscal encargada de despacho, Verónica Hernández, para ser ratificada como titular de la Fiscalía General del Estado.



Recordó que se espera que este jueves el pleno defina al próximo titular del organismo por un periodo de 9 años y al Fiscal Especializado Anticorrupción.



“Si me pregunta a mí, al diputado Juan Javier Gómez Cazarín, yo voy a decir que la decisión del diputado es seguir respaldando a la encargada de la Fiscalía”, señaló.



Este miércoles, los coordinadores de las diferentes fracciones se reunirán para definir la terna de candidatos en ambos cargos.



Las propuestas serán sometidas a discusión del pleno y los 50 legisladores definirán los nombramientos.



Gómez Cazarín consideró que “es difícil” cambiar la percepción de los veracruzanos que han sido víctimas de delitos, sin embargo, dijo que hay datos oficiales que avalan mejoras en seguridad y procuración de justicia en Veracruz con Hernández Giadáns.



“Yo respaldo a la encargada de despacho de la Fiscalía; pero respeto a quienes participan y voy a respetar la decisión de la mayoría”, añadió el legislador morenista.



Previamente, Gómez Cazarín dijo que luego de que el Congreso lanzó la convocatoria para este cargo, ha sido denunciado al menos en 7 ocasiones, señalándolo de implementar un proceso indebido como Presidente de la JUCOPO, con el argumento de que la convocatoria le correspondía a la comisión de Procuración de Justicia,



“Pero todas las denuncias eran un machote al que nada más le cambiaban el nombre de un grupo político para pegarnos”.



“No era que la hiciera Juan Javier Gómez Cazarín, soy el presidente de la Junta de Coordinación Política, que está conformada por todas las corrientes políticas”, justificó.



Para elegir al Fiscal General y al Fiscal Especializado Anticorrupción se requiere del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.



En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría de los votos, se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada.



Si después de las dos rondas previstas ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta.