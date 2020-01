No hubo robos en escuelas durante vacaciones decembrinas, confirma SEV

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar, confirmó saldo blanco en el regreso a clases, pues hasta el momento no hay reporte de robo en alguna institución educativa en la entidad.



“Afortunadamente, no hubo ningún asalto en ninguna escuela. Hasta el momento no nos han reportado alguno en el Estado”, recalcó.



En su visita a instituciones del sur de Veracruz, mencionó que habilitaron una línea telefónica que funcionó las 24 horas para cualquier reporte que tuvieran docentes y padres de familia; los cuales sólo recibieron tres llamadas, dos de ellas por intento de extorsión a maestros.



“Fueron tres llamadas, de las cuales dos fueron de extorsión; se llamó a SSP y de inmediato se atendió el llamado a docentes, por lo que de igual manera estamos preocupados por la seguridad de los docentes”, indicó.



Señaló que durante este 2020, se enfocarán en la capacitación de los docentes que serán cerca de 24 mil de educación básica, “lo fundamental este año es mejorar en los exámenes de los resultados que tenemos a nivel nacional con enseñanza y aprendizaje”.



El funcionario estatal realizó un recorrido en la escuela primaria “Cultura Olmeca”, de Las Choapas, donde entregó impermeabilizantes y juguetes. En Villa Allende recorrió la primaria “Ignacio Allende Unzaga”, la cual sufrió afectaciones por el sismo del 2017; allí se comprometió a construir dos aulas.



En el jardín de niños “Rabindrath Tagore” entregó dos aulas y juguetes recaudados mediante su campaña “Dona un juguete, dona amor”.



En el municipio de Coatzacoalcos, visitará la escuela primaria “Belisario Domínguez” donde se rehabilitó un edificio y se entregarán tres aulas didácticas.



En este paquete de obras que entregó en su gira por la zona sur invirtió cerca de 3 millones de pesos.