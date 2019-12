No incrementan enfermedades respiratorias en Veracruz-Boca del Río

A pesar de que se han registrado bajas temperaturas, no se ha presentado un incremento de las enfermedades respiratorias, afirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número VIII, Orlando Uscanga Muñoz.



Indicó que se continúa con la aplicación de las vacunas de la influenza y ha tenido buena respuesta, es decir, no hay resistencia de la población para vacunarse, razón por la cual, se ha contenido los cuadros de estas enfermedades.



“Afortunadamente no se han presentado, estamos vacunando de forma importante, la vacuna la tenemos programada para las personas de 6 meses a 59 meses y también estamos vacunando a las personas con algún tipo de padecimiento como obesidad mórbida, VIH, diabéticos y todos los que tienen alguna enfermedad crónica y a las personas de la tercera edad”, dijo.



Hasta el momento, no se tiene reporte de influenza en la Jurisdicción Sanitaria número VIII y aún se tienen reactivos de los 200 mil disponibles para la temporada.



Uscanga Muñoz precisó que se lleva una cobertura del 70 por ciento de los reactivos y de ser necesario se solicitarán más, hasta que la población vulnerable quede al cien por ciento protegida.



Asimimo, reiteró el llamado a extremar precauciones y cuidados ante los cambios de temperatura, mantenerse abrigado y aplicarse la vacuna.