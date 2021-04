No intervengo en Fiscalía ni ante Juez, reitera Gobernador sobre detenidos de Orizaba

Ante las protestas que demandan la liberación de las 7 personas detenidas en días pasados en Orizaba —de quienes primero se informó estaban “desaparecidas”—, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que no se puede entrometer en el proceso penal, el cual queda entre la Fiscalía y el Poder Judicial.



Al señalar que un menor de edad ya fue liberado, el Mandatario aclaró que no puede asumirse “como poderoso” en asuntos que no le competen.



No obstante, vigila que se respeten los derechos de los detenidos.



“De los ocho jóvenes, uno ya se liberó pero hay algunos ahí que no tienen delitos graves y hay otros que sí pero que eso lo determine el Juez, que él vaya determinando qué sucedió, para eso es la justicia y quien la promueve es la Fiscalía y quien la sentencia es el Poder Judicial, son entes ajenos a mí; yo estaré vigilante de que se cumpla el Estado de Derecho”, dijo.



Sobre las acusaciones de los familiares respecto a presuntas violaciones a su debido proceso, el mandatario aseguró que no ha podido dialogar al respecto con la fiscal general Verónica Hernández Giadáns, porque sigue el proceso judicial contra los jóvenes, y se deben respetar sus derechos.



“Son presuntos responsables, se respetarán sus derechos, eso sí, voy a estar vigilante de que se respeten derechos, es decir, que el proceso judicial se lleve con todo los derechos a los que tienen los presuntos responsables”, expresó.



Cuitláhuac García fue claro al referir que la Fiscalía tendrá que apuntalar sus señalamientos y los abogados defensores de los presuntos responsables, ahora detenidos, tendrán que hacer valer también sus derechos, opiniones y aportar pruebas.



El mandatario añadió que también estará en contacto con el Poder Judicial para que se respeten derechos y “de esta manera el que nada debe nada teme y se aclarará el sentido de las detenciones, tendrá que ser así. Nosotros estamos procurando que exista justicia”, finalizó.