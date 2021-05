A más de un año de los hechos, no existen avances en la investigación de un robo “conejero” y con violencia a un cuentahabiente de una sucursal de Santander, de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.En entrevista, el usuario afectado, de nombre Daniel Sosa, enfatizó que existe la sospecha de una probable complicidad de los empleados de Santander con los autores del robo; sin embargo, no existe una línea de investigación en torno al banco.El atraco ocurrió el 9 de enero de 2020, cuando acudió al Santander de Plaza Palmas, en Urano y Ejército Mexicano, de donde retiró 76 mil pesos En la relatoría, describió que la cajera de la ventanilla 03 tuvo una actitud sospechosa luego que dio a conocer que retiraría el dinero.“Se retira con su compañero de la caja uno, se ponen a platicar en voz baja, se mete a la bóveda, se regresa la muchacha conmigo y empieza a contar los billetes de 200”.El cliente pidió que no le dieran billetes de baja denominación y tomó una conducta sospechosa y acto seguido abandona la sucursal Santander, aborda un taxi y una vez que baja del vehículo, son asaltados por dos sujetos armados.Mientras un individuo encañona a la esposa y el hijo del quejoso, el otro le exige la cantidad exacta que retiró y hasta le ordenó que sacara el dinero que se había guardado en un bolsillo del pantalón.Al volver a Santander a reclamar el hecho, sólo encontró el desinterés del encargado de la sucursal e incluso la burla de la cajera.“La cajera estaba a las risas, el gerente me atendió hasta que quiso y él me dice ‘¿qué quiere que yo haga?’” dijo y cuestionó la falta de seguridad del banco, toda vez que Santander argumenta un “cliente infiltrado” pero no existe certeza de esto último.De hecho, a más de un año de los hechos, por parte de la Fiscalía no ha habido un avance, ni tampoco se ha contemplado que se indague a Santander y la sucursal se ha negado a aportar material probatorio.“Santander siempre se negó a mostrar videos y hasta el día de hoy no nos han mostrado videos, yo no sé como esté la situación y ya solicité la carpeta y sólo tengo 5 o 6 hojas”.Y recordó que más allá del dinero, se puso en riesgo la vida de una mujer, su esposa y un menor de edad, su hijo; y lejos de colaborar, el banco presentó demanda para intimidar a Daniel Sosa.“El banco no se ha hecho responsable porque hay una falta de seguridad, hay una falta de empatía de los empleados”.