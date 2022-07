No irá Ahued por la Gubernatura en 2024; “estoy muy contento como Alcalde”

Al afirmar que la seriedad en la política debe de regresar a los tiempos y a las formas de antes, el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que no se está "encartando", ni "apuntando" para contender por la Gubernatura de Veracruz en 2024.Dijo sentirse "muy contento" ejerciendo la Presidencia Municipal y acotó que espera terminar su periodo y ser recordado como alguien que trabajó por el desarrollo de la ciudad, por lo que aseveró que "yo me estoy descartando"."No me estoy encartando, ni me estoy apuntando, ni me ha venido a ver ningún partido. Me estoy descartando porque quisiera ya vivir más tranquilo. Pero finalmente estoy muy contento en la administración municipal. La verdad, estoy dedicando mucho tiempo, salud y esfuerzo", afirmó.Sobre si es cierto que el partido Movimiento Ciudadano (MC) ya tuvo un acercamiento para proponerle ser su abanderado en 2024, Ahued Bardahuil bromeó diciendo que pudo haber sido "su doble" porque no ha ocurrido tal situación, reiterando que no le distrae un nuevo cargo público."No me distraigo, lo digo con respeto y no es desprecio a un cargo. No me distrae en lo mínimo, lo digo con mucho afecto y respeto. No estoy distraído en eso, no me estoy apuntando ni me ha venido a ver nadie. Falta demasiado tiempo", añadió.Ante la insistencia de los reporteros por su eventual deseo por contender por el Poder Ejecutivo veracruzano, el edil capitalino dijo una vez más que "no me estoy encartando a ninguna campaña, no estoy intentando participar, se los dejo con honestidad, estoy muy concentrado en lo que hago".Recordó que aunque pensó que al concluir su periodo como Senador de la República, ya se retiraría, el destino lo llevó a ser administrador General de Aduanas, por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador; y posteriormente, "los tiempos" lo condujeron a participar en la contienda comicial y ahora gobernar Xalapa."Lo que tengo es una pasión intensa por Xalapa, me quedaría contento en mi ciclo político. Que le entregara a Xalapa mucho de lo que me ha dado, tristezas, alegrías, familia. Me ha quitado familia, me ha dado todo y me ha dado tanto. Entonces yo estoy feliz en esto. Qué mayor aspiración que doblarme para que haga yo (todo) por Xalapa", resaltó.Sostuvo que regresó a la Alcaldía con el ímpetu de hacer las cosas para bien, con armonía, sin distinguir "colores, sabores y pensamientos", y anteponiendo la conciliación e integración para poder trabajar todos juntos."Aquí no distingo la puerta para unos o para otros, se le atiende por igual y sí quiero aspirar y lo digo con todo respeto que el día que no esté vivo, que se recuerde a un servidor para bendiciones de mi familia, como uno de los mejores alcaldes que dio su vida, su tiempo, su salud por la ciudad. Lo demás, las aspiraciones y ambiciones políticas son como un tema de levitar y yo siempre ando sobre la tierra. No ando levitando, ni me ando promoviendo", concluyó.