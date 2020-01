No “jaló” entre los xalapeños el pago de predial por internet

A pesar de que el pago del Impuesto Predial y Servicio de Limpia Pública 2020, es más fácil y rápido realizarlo en línea, sólo un 2 por ciento de personas, lo han hecho por este medio.



Al respecto, el director de Ingresos, Raúl de la Fuente Polanco, lamentó que los xalapeños no hagan uso del pago en línea, por lo que dijo, tenía más expectativas ante esta medida.



"La verdad yo tenía más expectativas de que pudiera ‘jalar’. A la gente ya se les hizo tradición venir a hacer la fila aquí a Palacio, si ya tienen otras facilidades de pago, que es el pago en línea, ¿por qué no lo aprovechan? Inclusive pueden ir a la tienda Fasti y lo pueden hacer ahí; se ahorran lo del taxi de venir hasta acá".



Por su parte, Sandra Romero, jefa del Departamento de Recaudación del Ayuntamiento de Xalapa, señaló que aquellas personas que no pueden realizar el pago en línea son las que presentan diferencias de predial, es decir, que el adeudo se les haya generado por algún tipo de construcción.



El titular del área de Ingresos enfatizó que esperan una recaudación de más de 85 millones de pesos, superior al del 2019.



Referente al beneficio que reciben las madres solteras de un descuento del 50 por ciento, dio a conocer que se necesitan varios requisitos, como acreditar que ellas registraron en solitario al menor, incluso si el hijo tiene 25 años, siempre y cuando se demuestre que sigue estudiando, así como demostrar que es propietaria del predio y que su identificación oficial coincida con el domicilio.



Para finalizar, reiteró que los pagos se pueden realizar en Palacio Municipal, en el Parque Deportivo Colón, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y en las plazas comerciales Museo, Ánimas y Crystal.



Además se pueden hacer las contribuciones en las tiendas de la cadena comercial FASTI, las instituciones bancarias Banamex, Bancomer, Santander y Banorte, o realizar el pago en línea a través de la página pagoenlinea.xalapa.gob.mx