No le gusta al PRI proyecto de redistritación electoral en Veracruz

Al menos en Veracruz, en el proceso de distritación electoral federal y local 2021-2023 a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), hay inconformidad en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), toda vez que algunos Distritos Electorales, preponderantemente indígenas, se están “desintegrando” al quitarles Municipios para pasarlos a otros Distrito que, geográficamente es inviable.El representante del PRI ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Zeferino Tejeda Uscanga, acusó que en el segundo escenario de distritación presentado recientemente por la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores, no se contemplaron las observaciones que se hicieron al proyecto del primer escenario que hicieron los partidos políticos y los pueblos indígenas.Como ejemplo citó el Municipio de Tenochtitlán que ha pertenecido al Distrito de Misantla y ahora, lo quieren reubicar al Distrito de Perote.“Hasta el repartidor de agua sabe que Tenochtitlán está más cerca de Misantla y lo quieren colocar en el Distrito de Perote”.Otro caso es el Distrito de Papantla, en donde los Municipios de Filomeno Mata, Coahuitlán, Mecatlán y Coyutla, los quieren pasar al Distrito de Poza Rica.Expuso que se trata de cuatro Municipios Indígenas de la región del Totonapacan y la propuesta es reubicarlos a un Distrito urbano, en donde quienes pretendan buscar un cargo de elección popular no tendrán ninguna posibilidad de competir.En ese sentido, agregó que de los Municipios indígenas de la región de Papantla han salido, diputados federales y locales, y presidentes municipales, y de quedar en el Distrito de Poza Rica “nunca van a tener una oportunidad”.La misma suerte corre en el Distrito de Camerino Z Mendoza, que ya ha tenido tres elecciones y ahora, prácticamente lo quieren desaparecer, al reubicar sus municipios a los Distritos de Zongolica y Orizaba.“Estoy preocupado por lo que está pasando con esta famosa distritación que ha presentado el INE, a través de la Comisión Local de Vigilancia. No sé si es a capricho de la Comisión Local de Vigilancia o de la Comisión Nacional de Vigilancia, pero no estamos de acuerdo con la forma en la que se está haciendo”.Las observaciones al segundo escenario se deben presentar el próximo 12 de septiembre, y de no tomarse en cuenta las propuestas de los partidos políticos y de los actores involucrados, Tejeda Uscanga, dijo que se tendrá que recurrir a las instancias correspondientes para interponer un recurso de inconformidad.Cabe mencionar que la distritación es el proceso que realiza el INE para determinar los límites geográficos de los Distritos Electorales a nivel federal y local en cada una de las entidades federativas, a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020 que emitió el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).La población de cada lugar cambia constantemente; unas personas nacen, otras mueren y otras cambian su residencia. Esto provoca un desequilibrio de la población entre distritos electorales. Por esta razón, es importante revisar periódicamente que exista un número similar de habitantes en cada distrito electoral.Por ello, es necesario mantener distribuida a la población entre los distritos electorales y así asegurar que cada diputada o diputado represente a la misma cantidad de personas y el voto emitido por cada persona tenga el mismo valor.