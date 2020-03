No le importó el coronavirus al Alcalde de Minatitlán; permitió concierto

El Ayuntamiento de Minatitlán hizo caso omiso a las recomendaciones emitidas por los Gobiernos estatal y federal para la contención del COVID-19 y este lunes por la noche llevó a cabo el concierto del cantante Nelson Kanzela, en el tercer día del "Mina Fest", que comenzó el fin de semana.



El evento concentró a cientos de minatitlecos en la unidad deportiva “Benito Juárez”, mismas que estuvieron por varias horas en un lugar donde no se aplicaron las mínimas recomendaciones que han sido emitidas por las autoridades pertinentes.



Por lo anterior, hubo un sinfín de comentarios negativos con respecto a la irresponsabilidad de continuar con estos eventos que concentran a varias personas en un mismo lugar.



Asimismo, la regidora novena del Ayuntamiento de Minatitlán, Damara Gómez, responsabilizó al alcalde Nicolás Reyes de cualquier propagación del coronavirus en este municipio.



“Es inadmisible la actitud del Presidente Municipal de Minatitlán C. Nicolás Reyes Alvarez ante la Pandemia por COVID-19 Coronavirus, de manera perversa, ¡irresponsable y evidenciando una vez más la ignorancia que prevalece en este gobierno! Prefiere poner a perecer al pueblo que protegerlo; es infamante su proceder al no instruir la cancelación de las actividades y entretenimiento del Mina Fest”.



“Lo responsabilizó públicamente de la propagación del coronavirus en Minatitlán. (...) Qué lamentable que no se tome en serio un virus que pone en riesgo la vida de los seres humanos”, publicó en sus redes sociales.



El Mina Fest comenzó el pasado 14 de marzo y este lunes fue su último día debido a que después del concierto de Nelson Kanzela, la página oficial de Facebook de Minatitlán dio a conocer que se cancelaban las actividades pendientes que se esperaban para el siguiente fin de semana.