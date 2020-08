No le preocupan críticas a Alcaldesa de Tamiahua ante sanciones que impondrá

La alcaldesa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, dijo que ante sanciones administrativas que se aplicarán sobre ciudadanos que se nieguen a llevar a cabo las medidas restrictivas, recibirá las críticas, pero no le preocupa, ya que está invirtiendo en el material necesario para evitar contagios como cubrebocas certificados y pruebas rápidas para detectar el COVID-19.



Para la aplicación de las sanciones administrativas a tamiahuenses que incumplan con medidas restrictivas contra el COVID-19, la edil dijo que se contará con el apoyo de la Policía Municipal y la dirección de Comercio, así como el coordinador de agentes y subagentes municipales.



Mencionó que estas sanciones están apegadas al marco legal de la ley, con base a la Constitución Política y la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como el mando de Policía y Buen Gobierno, por tanto, no están violentándose los derechos de los ciudadanos.



Estas sanciones se aplican a partir de este lunes 3 de agosto, Medellín Careaga explicó que esto surge en la preocupación sobre los índices que están incrementándose en los municipios vecinos, especialmente de Tuxpan, del cual depende la población de Tamiahua ya que considera que entre las situaciones que se relacionan es tan solo el servicio médico hospitalario, así como de los servicios bancarios, entre otras necesidades como prestadores de servicios.



Lamentó que las autoridades del ayuntamiento de Tuxpan no han tenido “mano dura” con las medidas restrictivas para evitar los contagios por coronavirus, lo cual ha provocado un incremento que considera exponencial y esto de igual manera lo reflejan Poza Rica, Tihuatlán y Papantla.



“No lo digo por soberbia ni por arrogancia, Tamiahua ha sido ejemplo nacional de políticas públicas en materia preventiva. Fuimos el primer municipio en tomar medidas bastante severas y gracias a esto logramos contener la propagación del virus los primeros cuatro meses, del 17 de marzo al 29 de julio”.



Mencionó que los casos que ya se registraron en el municipio obedecen a una familia, a quien señaló por negligencia de no acatar las medidas restrictivas y de ello derivaron ya defunciones, por tanto, esto obligó al consejo municipal de Salud en redoblar esfuerzos.



“Primero está la vida y la salud de mi pueblo, de mi gente. Más atrás están todas las críticas y las amenazas que puedan venir de otros entes gubernamentales. Dicho con mucho respeto, es algo que no me preocupa”, es la expresión de la alcaldesa.



Sobre las campañas para la cobertura de cubrebocas KN95 en el municipio, dijo que hasta el momento se han entregado más de 4 mil piezas, las cuales fueron adquiridas por los habitantes con una cuota de recuperación de 15 pesos y se hizo donación altruista a personal médico que en Tuxpan atiende a los pacientes por COVID-19, por considerar que son los profesionales que requieren el apoyo de la sociedad para salvar vidas.



Estas acciones, mencionó continuarán con la inversión de recursos públicos pese a la crítica que sufrió y se tergiversó la información, asegurando que la venta era para tamiahuenses y a los tuxpeños se les donaba.



Dijo que esta semana recibirá tres mil cubrebocas certificados, de los cuales dos mil se distribuirán entre la población de las comunidades rurales y mil unidades se continuarán otorgando a la población de la cabecera municipal. Su costo se reduce de quince a diez pesos, ya que se consiguió un proveedor con un precio más accesible.



Dio a conocer que en su municipio también se invierte en pruebas rápidas, a partir de esta semana, con la intervención de un laboratorio clínico certificado por la COFEPRIS, el costo será subsidiado en un 50 por ciento con recursos del gobierno municipal de Tamiahua.



Tiene claro que su pueblo vive una crisis económica y que las sanciones administrativas pudieran causar agravio al bolsillo de las familias, pero su objetivo es que no crezcan los índices de muerte, ya que llevan seis defunciones y para que Tamiahua tome una normalidad debe garantizar contar con una población saludable y que ante la falta de un plan económico y alimenticio no es posible otras medidas alternativas como el “toque de queda”.



Fue cuestionada sobre las acciones que implementó desde que inició el confinamiento, sobre cual pudo ser la falla. Respondió que esto ocurrió por un ciudadano que, con el uso de su identificación como poblador del municipio, ingresó como asintomático y de esa familia, ya se reportaron tres defunciones y las medidas que había implementado “se fueron a la basura” y por ello considera fundamental la inversión en recursos necesarios para la detección, evitar contagio y propagación de esta pandemia, lo cual debería reforzar el Gobierno Federal y Estatal.