No les cumple Notaría Pública 2, en Orizaba

Integrantes de la organización Alianza Ciudadana se apostaron frente a las instalaciones de la Notaría Pública Número 2 ubicada en la avenida Colón entre sur 7 y 9 de Orizaba para exigir al titular José Antonio Márquez González cumplir con el trabajo de escrituración que debió hacer para ciudadanos de Río Blanco, Nogales y Maltrata, por el cual ya pagaron.



Encabezados por Roberto Huerta Abad, dijeron que han hecho pagos, pero no les han entregado los recibos correspondientes.



“Queremos hacer llegar nuestro sentir al secretario de Gobierno Eric Cisneros para que se dé cuenta de lo que está pasando en Orizaba en el tema de la Notaría número dos. Ya hemos esperado tiempo y no nos entregan los documentos, queremos solución a este problema”.



Añadieron que por tantos gastos que tiene el notario cuando tiene que viajar hacer trámites a otras ciudades para poder arreglar los asuntos, los cobros son elevados por lo cual la escrituración de un predio es muy cara.



Los quejosos dijeron que, si la hija del notario llega a ser diputada local del distrito de Orizaba, pues es la abanderada de la alianza “Va por México”, va dejar pasar este tipo de situaciones.



“Lo triste es que no tenemos recibos para denunciarlos antes las instancias correspondientes, es muy astuto el señor porque sabe que sin una nota de recibido no lo podemos denunciar”.