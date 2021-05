No levanta el trabajo para taxistas de Coatepec

A pesar de que las actividades comerciales se han reactivado casi por completo, los servicios de taxis no logran incrementarse, indicó el presidente de Radios Taxis Premier y Libres Unidos en Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández.



Y es que aseguró que las labores en las dependencias gubernamentales y en los planteles educativos son los factores para que haya aumento en el trabajo del gremio.



“Aunque ya se reactivaron comercios y muchos sectores, a nosotros nos aumenta el trabajo con las clases, las escuelas y las dependencias gubernamentales. Esto es el fuerte de nosotros en Coatepec, la reactivación de estos dos factores y las dependencias no están trabajando al cien por ciento, hay gente que no está laborando”, expuso.



El taxista refirió que aunque los días de festejo como el Día de la Madre, Día del Niño y otros les beneficia, cuando vuelven “a la normalidad” los servicios siguen a la baja.



“Levantó un poco, hubo mucho movimiento, estos festejos y días nos ayudan, aunque los días normales estamos igual, el servicio sigue a la baja, sólo estos eventos como el Día del Niño, el Día de la Madre, van a los panteones, a los restaurantes y eso nos beneficia pero en la normalidad seguimos a la baja”, concluyó.