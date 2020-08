No levanta la ocupación hotelera en Coatepec

La ocupación hotelera que se registra en Coatepec es muy baja, pues incluso hay quien ha reportado sólo un servicio en un mes.



De acuerdo a información, hay algunos negocios de este tipo que mantienen cerradas sus puertas desde el inicio de la pandemia.



Al respecto, el empresario hotelero y restaurantero, Erick Alcántara, informó que las pocas personas que se registran no son turistas sino visitantes de la misma región del Pueblo Mágico.



"Turísticamente hablando, no hay nada. En el mes pasado, en julio, hospedamos a una sola persona, estuvo una noche, se salió de su casa en Xalapa. No era un turista, salió a desestresarse. Una sola habitación de 480 pesos", detalló.



Asimismo, dijo que en cuanto a comensales, solamente están acudiendo los fines de semana, por lo que se ha optado por cerrar un día entre semana.



"El fin de semana la gente está saliendo un poco más y viene. Pero entre semana nadie viene, hemos optado por cerrar los lunes, ya se va a dejar así, antes abríamos todos los días. Los clientes son de la región, turistas no hay. Todo está frenado", finalizó.