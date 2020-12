No levanta producción de pescadores de Coatzacoalcos

Pescadores reportan una baja producción en la captura de especies marinas, debido a las condiciones climatológicas que han prevalecido en los dos últimos meses en el sur de Veracruz.



El presidente de la Asociación de Trabajadores de la Industria Pesquera y Acuícola, Rosendo Quintana, manifestó que el cierre del año es considerado como uno de los más críticos, ya que durante noviembre y diciembre no alcanzaron ni el 10 por ciento de la producción en las aguas del Golfo de México.



“Por las condiciones climatológicas que se han presentado en los dos últimos meses no se ha logrado realizar la pesca al 100 por ciento, es más ni el 10 por ciento, cerramos un año mal, más que los anteriores por la cuestión atípica que se presentó por la pandemia”, dijo.



Aunque la pesca ha sido baja, lamentablemente los hombres de mar no han logrado comercializarlos a buenos precios, toda vez que por la contingencia sanitaria los mercados nacionales fueron cerrados.



“Los intermediarios no pagan lo que debe de ser, porque el mercado nacional también sufrió una caída en los precios, entonces hay que acordarse que en los meses más fuertes del año que es la cuaresma cerraron la viga, mercados importantes donde se comercializa la mayor cantidad de producto capturado en esta zona”, dijo.



Cuestionado sobre el impacto que les causó la pandemia del COVID-19, Quintana de la Cruz apuntó que lamentablemente ocho socios de la agrupación perdieron la vida, en su mayoría originarios de la Villa de Allende.



“El recuento de los enfermos no lo tenemos pero los fallecidos sí, hasta ahorita llevamos la contabilidad de 8 pescadores que han muerto, la mayoría de Villa Allende, fue el más golpeado, no tenemos informes de las Barrillas o Pajapan, o de Coatzacoalcos”, finalizó.