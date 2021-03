No levanta venta de palmitas en Orizaba

“Ahí va más o menos la venta, señito”, expresan los pocos vendedores de palmitas que se instalaron en el atrio de la Catedral San Miguel Arcángel de Orizaba. El escenario en nada se parece a los años antes de la pandemia.



En este 2021 fueron contados los que acudieron a comercializar sus palmitas, las cuales en muchos de los casos son tejidos dignos de llamarles artesanías hermosas, pero también poco valoradas, pues la gente sigue regateando el precio.



La venta de estos comerciantes que llegan de los municipios serranos cercanos a Orizaba es muy baja, la gente apenas si se acerca para adquirir este objeto que se ha convertido en una tradición para la bendición del Domingo de Ramos con lo cual comienza la Semana Santa.



La gente, por la difícil situación económica, busca comprar palmitas pequeñas y las más baratas, otros quieren las que son de ramas de olivo, otros que además de la palma tejida tenga algunas otra yerbas que se sequen y se conserven; pero lo cierto es: la venta no se compara en nada a los años felices, cuando no había coronavirus ni efectos económicos tan fuertes como en la actualidad.



Hoy los vendedores no llegaron con sus hijos, y los que sí lo hicieron solo se acompañan de uno o dos, los menos por la pandemia, pues aunque se pensara que la información sobre este virus no es tan fluida en las regiones rurales, ellos sí saben que se deben cuidar.



En este sentido el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, aseguró que esta es una forma "de favorecer a los hermanos que tienen en esta venta un modo de ingreso. Jamás se les ha pedido cuota porque hagan su venta y ahora mucho menos”.