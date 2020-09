No levantan las ventas de artículos patrios, en Veracruz Puerto

Comerciantes de artículos patrios en Veracruz Puerto están decepcionados por las bajas ventas de este año.



Si bien son muy pocos los que se animaron a adquirir productos para comercializar en este año que no tendrá Grito de Independencia, la demanda ha sido mínima.



Para intentar vender más, adaptaron el orgullo patrio a la pandemia y hasta ofrecen cubrebocas con el emblema nacional.



"Muy poco, durante el fin de semana es cuando llegó un poco más de gente acá pero es muy poco. Los cubrebocas es lo que más se ha vendido pero no ha sido mucho, la semana pasada sólo vendí 2 en todo el día", dijo Claudia Herrera, comerciante.



Aunque la situación económica es difícil y sabían que sería arriesgado invertir, esperaban que la demanda de adornos se hiciera para las casas.



"Pues como ahorita no hay clases, compra la gente para adornar su casa pero compran muy poco", señaló Maricela Oruña.



El comercio de este giro generalmente llenaba las calles de Veracruz; este año, han sido menos los que se arriesgaron a comercializar los productos de las fiestas patrias.