No llega ayuda a La Haciendita, reclaman vecinos a Alcalde de Banderilla

Familias de la congregación La Haciendita, municipio de Banderilla, cerraron la avenida Lomas Verdes en protesta por la falta de apoyos y despensas para las personas afectadas por la parálisis económica derivada de la contingencia por coronavirus.



"La gente pide apoyos, porque de parte del Alcalde de Banderilla (Juan Manuel Rivera González) no obtenemos", dijo Emilia, una de las afectadas.



Refirió que por parte de la comunidad, dos representantes acudieron al Palacio Municipal a solicitar la intervención del Ayuntamiento a favor de las 200 familias que urgen ayuda.



"¿Y qué hicieron (las autoridades)? les dijeron que les iban a dar cinco despensas a cada una y que se dejaran de estar pidiendo a la demás gente", dijo.



Afirmó que La Haciendita es una de las poblaciones más abandonadas por el Ayuntamiento de Banderilla y sólo cuentan con una pavimentación del Gobierno del Estado.



Añadió que la comunidad cuenta con una lista de 200 personas afectadas por la contingencia, situación no contemplada por las autoridades.



Otro punto es que si bien entregaron despensas en otros sectores, estos apoyos se distribuyeron incompletos.



"Eran diferentes las despensas, algunas traían un litro de aceite, otra soya, frijol, lenteja, maseca, pero las que traían lenteja, no traían soya, avena, las que traía el litro de aceite, frijol o arroz, no traían otros productos de la canasta básica", dijo.