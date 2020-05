No llegan cuadernillos de SEV para estudiantes de Ixhuatlancillo

Aunque 14 escuelas de Ixhuatlancillo metieron sus reportes a la SEV para solicitar la dotación de cuadernillos en esta etapa de regreso a clases a distancia, solamente a cinco les llegó ese material, indicó Francisco Hernández Martínez, director de Educación del Ayuntamiento.



Explicó que de inmediato se comunicó a la SEV pero le informaron que desconocían qué había pasado y que posiblemente los reportes de los alumnos que no cuentan con tecnología no se hicieron a tiempo, aunque los directores aseguran que sí cumplieron.



Dijo desconocer a qué se debió, si se acabó el material de apoyo de la SEV o bien se consideró que al estar catalogado este municipio como semiurbano, los padres tenían las condiciones necesarias para que sus hijos siguieran las clases en televisión o computadora.



Indicó que los cuadernillos fueron entregado el lunes a las 3 telesecundarias del municipio y a las dos primarias a las que les llegó su dotación, que son la Flores Magón y a Guadalupe Victoria.



Sin embargo, mencionó, debido a que algunos padres no acudieron el lunes a las escuelas, se les pidió a los directores que se les avisara que se les entregaría ese material en Palacio Municipal.



Explicó que se trata de un cuadernillo de español para todos los grados y de uno de matemáticas para tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y todos los niveles de secundaria.



Señaló que en los planteles donde se recibió este material, los directores se están poniendo de acuerdo con los padres de familia para que les lleven los cuadernos de sus hijos y les pongan actividades.