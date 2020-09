No llegan los libros de texto para bachillerato “Joaquín Ramírez”, en Coatepec

Padres de familia de la escuela de Bachilleres “Mtro. Joaquín Ramírez Cabañas” en la modalidad mixta o sabatino en Coatepec, lamentaron que los libros de texto no estén disponibles, pues esta situación complica aún más las clases a distancia.



De acuerdo a información, cuando los alumnos se inscriben se les da la opción de adquirirlos a través de esa vía o bien comprarlos por su cuenta en la Dirección General de Bachilleratos, sin embargo, estos no están disponibles de ninguna forma.



“Podemos comprarlos en las oficinas de la Dirección General de Bachilleratos en el pasaje Revolución en Xalapa, hay un departamento de libros, pero no hay venta, está cerrado”, señaló un padre de familia.



Asimismo, expresaron que de acuerdo a lo que les han informado los docentes, la Secretaría de Educación (SEV) no les ha compartido alguna liga para encontrar los libros de manera digital.



“A los chicos les dijeron que no les mandaron la liga de los libros en digital, a los chicos se les dificulta trabajar así”, acotaron.