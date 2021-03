Hola, buenos días, espero y puedan ayudarme a publicar la denuncia de esta nota.



En el Sector 1 de CMAS, no tenemos agua desde hace más de una semana. Hemos estado reportando a CMAS y no nos hacen caso; nos dijeron que mandarían pipas para ayudarnos en el fin de semana y nunca llegaron.



El día de hoy nos toca en el calendario servicio de agua y no ha llegado, marcamos a oficinas y no contestan.



Espero y puedan ayudar a publicar la denuncia; somos dos colonias afectadas, esperamos la pronta respuesta de las autoridades correspondientes, señor Alcalde o al señor Gobernador.



Atentamente,