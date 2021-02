No llegan vacunas antiCOVID a personal de Centros de Salud en Orizaba

A pesar de que atienden a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 y que ya suman tres médicos muertos por este virus, ningún trabajador de los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba ha sido vacunado.



Luego de que esta madrugada muriera un médico que daba la atención en el Centro de Salud de Orizaba, los galenos, enfermeras y demás personal exigieron que a ellos también se les vacune.



El doctor que murió este día sólo tenía 43 años, los otros dos eran de 53 y 60 años pero dijeron que la edad no importa, pues todos son valiosos y mueren en cumplimiento de un deber poco valorado por la gente y por el mismo gobierno.



"Nadie se ha preocupado por nosotros, los de primer nivel de atención, los que vemos a los pacientes que podrían ser COVID-19, como una diarrea, un dolor de espalda, una conjuntivitis, pacientes que creen que no se trata de Coronavirus. Algunos engañan y no te dicen de qué se trata".



De igual forma, apuntaron que hay compañeros que se contagiaron y siguen luchando con el virus, otros que han caído en terapia intensiva. "Ahora mismo hay un ondotólogo que está muy delicado; está en cuidados intensivos".



Otros 20 aproximadamente ya pasaron por el contagio y mal que bien han salido adelante, pues cursaron la enfermedad con síntomas no tan graves.



"No entendemos por qué no nos quieren vacunar, o por qué no fuimos considerados en los esquemas de vacunación, si al final de cuentas estamos también en la primera línea de contacto con los pacientes.

El primer nivel no ha parado, continuamos trabajando en nuestros Centros de Salud, bueno los de cabecera tienen el privilegio de hacer guardias pero la mayoría seguimos con horario de siempre y claro que hemos visto a muchos pacientes COVID-19".