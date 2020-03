No más impunidad, ni “maldita pasividad” de Gobierno, ni acoso: las demandas feministas del #8M

Avance en investigaciones de feminicidios, erradicar la violencia de género, medios de comunicación objetivos e imparciales, y un Gobierno eficiente, fue parte de pronunciamiento que realizaron feministas este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.



Mujeres diversas y organizadas, mediante un comunicado, conmemoraron las luchas por la conquista y defensa sus derechos.



"Sin esas luchas no tendríamos derecho al voto, a la educación ni al trabajo digno. Hoy convocamos a una marcha separatista, por y para mujeres porque creemos que los vínculos entre mujeres son sanadores y tienen la capacidad de visibilizar y erradicar la violencia que como mujeres vivimos".



Lamentaron que la violencia hacia las mujeres se dé en el ámbito público y privado, que van desde el hostigamiento, acoso callejero, abuso, violaciones sexuales y asesinatos.



"Dichas violencias estructurales se mantienen a través de un sistema mediante secretos familiares, abuso de poder, revictimización, negligencia, omisión e impunidad del Estado. Las vivimos cuando el hermano, padre, amigo, docente o empleador, abusando de su poder y la relación de confianza que impera entre él y nosotras, nos hostiga y acosa sexualmente".



Señalaron que en México, ser mujer es un deporte extremo, pues al día, 34 niñas son embarazadas producto de una violación y 10 féminas, víctimas de feminicidios.



"Luego de asesinadas sus cuerpos siguen siendo objeto de violencia y son arrojados a lugares públicos. Los principales agresores son esposos, novios, familiares cercanos. En 2019 se estiman más de mil feminicidios, las mujeres tenemos qje sobrevivir en una sociedad donde nos violentan de todas las maneras posibles".



Criticaron que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres continúen sin ser algo importante para el gobierno de Veracruz.



Reiteraron su posicionamiento a favor del aborto, pidiendo a la iglesia dejar de enviar mensajes etiquetando a aquellas que deciden abortar.



"Es indispensable que las mujeres de todas las clases sociales con plena autonomía en las diversas esferas de nuestra vida, y así desarrollarnos libremente sobre nuestra vida y nuestros cuerpos, queremos maternidades deseadas y protegidas".



Además, exigieron que el Estado implemente políticas necesarias para que todas aquellas que así lo deseen accedan a partos humanizados.



Demandaron que las mujeres a favor de las marchas continúen gritando, cantando, pintando y rompiendo y las que no, que no "estorben".



“Hoy, nos pronunciamos a favor de toda manifestación y decidimos que las pintas políticas han sido una herramienta histórica de protesta. No son exclusivas del movimiento feminista”, dijeron.



Respecto a la prensa, enfatizaron que necesitan medios éticos y no de aquellos que difunden titulares misóginos.



"Nos pronunciamos a favor de una prensa ética y no de aquella que hoy existe y reproduce el sistema patriarcal con sus titulares misóginos y su contenido plagado de estereotipos. Desvían la atención de las razones que nos han sacado a las calles. Estamos hartas de que tomen nuestra lucha y la cambien, de que controlen a las masas.



“Urgimos al gremio periodístico a que se informe, exigimos periodismo de verdad. Queremos medios de información, no un montón de personas sin perspectiva de género y redactando notas amarillistas".



Recriminaron el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, pues aseguraron un nulo desempeño por parte de dicha administración.



"Basta de su maldita pasividad y aparente objetividad y de crear instancias color rosa, queremos acciones concretas y las queremos ya", finalizaron.