No me dejan presentarme en Xalapa, acusa Chumel; López-Dóriga culpa a Ahued

Luego de que el comediante y presentador Chumel Torres acusara que autoridades le negaron presentarse en Xalapa, el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que esto fue por orden del alcalde morenista Ricardo Ahued Bardahuil, lo que el propio edil desmintió.Este mismo jueves, por redes sociales, Chumel anunció que se cancelaba su presentación programada para el 21 de abril en la Capital debido a que le negaron el permiso a su equipo.Posteriormente, en entrevista con López-Dóriga, fue el periodista quien aseguró que el alcalde Ricardo Ahued prohibió la presentación.“Aquí estoy viendo que Ricardo Ahued Bardahuil, el presidente municipal y empresario, (…) fue el que dijo: ‘El Chumel, a la que te conté, ni hablar’”, dijo el periodista.Sorprendido, Chumel aclaró que esto no le consta, pues sólo le prohibieron presentarse.“La neta es que a mí no me consta si fue él (Ahued), a nosotros nada más nos dijeron de: ‘no hay forma de que este güey se presente aquí en Xalapa’. Dije: ‘ah, pos órale, pues, pero pues ni que fuera qué’. O sea, estoy haciendo comedia”, dijo.Antes de esto, cabe destacar, López-Dóriga había señalado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Le tengo que dar una disculpa al destacado intelectual de izquierda que es el señor gobernador Cuitláhuac García porque yo dije que habia sido su Gobienro, y no: es el Gobierno de Xalapa, ¡es que se superan!”, dijo.Por su parte, Chumel afirmó que su actual gira de stand-up ha tenido problemas en estados gobernados por MORENA. Incluso, confirmó que sí se presentará el 22 de abril en la ciudad de Veracruz, municipio gobernado por el PAN.“En Michoacán nos quitaban los pósters, en Culiacán de plano no nos dejaban presentarnos. Y de repente me entero que teníamos una presentación pendiente en Xalapa y estuvimos insiste e insiste, mi equipio ahí con los permisos del teatro y todo para que estuviera en regla, y se hacían como patos.“Al principio nos decían: ‘no, es que tenemos el Festival de la Enchilada’, no sé qué les decían ahí y a la segunda, tercera, cuarta vez, tal cual le dijeron a Oswaldo, al que maneja la gira, le dijeron: no vamos a permitir que en este teatro se presente Chume Torres”, dijo.Chumel reiteró no saber si fue el Gobierno el que le cerró la puerta, “pero tal cual nos dijeron: aquí de plano este brother no va a venir a hacer comedia”.“Entonces pues ya le caeremos a Veracruz pero no a la fecha que teníamos en Xalapa, iba a ser el 21 de abril pero pues ya la tuvimos que cancelar”.Pos su parte, luego de la denuncia del comediante y las afirmaciones del periodista, el propio alcalde de Xalapa negó que él hubiera negado permiso alguno a Chumel, acusando que se trata de difamasión.“Desmiento el comentario del periodista Joaquín López-Dóriga, en ningún momento he negado algún permiso a Chumel Torres. Hay que informarse antes de difamar. Y si tiene alguna prueba que la presente.De acuerdo al comediante, no ha tenido ningún problema más que en la Capital.“Yo me presentó el 22 en Veracruz, el tema es Xalapa, sólo Xalapa, pero ya nos había pasado en lugares donde está la 4T, nos pasó en Culiacán, por ejemplo, y ahí como ciertos lugares, ciertos estadillos donde no te dejan presentarte sino estás en la 4T, digamos”.Por último, invitó a López-Dóriga a venir a Veracruz juntos.“Políticamente es territorio apache, ya sabes, ¿no? Imagínate que nos carguen y que nos detengan, pregúntale a Cuitláhuac cómo se las carga”, dijo el periodista.