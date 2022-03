No me entrometo con elección de agentes municipales: Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aclaró que su Gobierno se mantiene ajeno a la elección de Agentes Municipales prevista para el próximo 3 de abril.Ante la emisión de la convocatoria y el registro de aspirantes a estos cargos auxiliares ante la Junta Municipal Electoral, dijo que será respetuoso del proceso comicial, pues como máxima autoridad no participa en su organización."Ya está instalada una oficina aquí (en el Palacio Municipal) para la Junta Municipal Electoral y es un tema donde el Alcalde no participa, nada más el Ayuntamiento tiene la obligación de constituirse para revisar el proceso, responsabilizarse pero no tener tendencia política", afirmó.Ahued Bardahuil apuntó que la preparación de la votación para elegir a los agentes municipales de las congregaciones de El Castillo, Chiltoyac, El Tronconal, 6 de Enero y Julio Castro transcurre con transparencia y democráticamente."El Ayuntamiento y el Alcalde menos va a participar con alguna orientación política con alguna congregación, con él o la que venga habremos de trabajar de la mano para mejorar las condiciones de la zona rural", aseveró.De acuerdo con las bases de la convocatoria, el procedimiento para elegir a las autoridades auxiliares que estarán en el cargo del 1° de mayo de 2022 al 30 de abril de 2026, será el de voto secreto.En cuanto al registro de candidatos, se precisa que los interesados deberán solicitarlo por escrito, a partir de la instalación de la Junta Municipal Electoral y hasta cinco días antes de la elección.Mientras que las campañas de proselitismo podrán iniciar a partir de la publicación de procedencia del registro del candidato y la concluirán tres días antes del día de la jornada electoral.Y las votaciones se llevarán a cabo el 3 de abril a partir de las 8:00 horas, teniendo lugar la recepción de la votación en las mesas receptoras del voto, que se integrarán por un Presidente.