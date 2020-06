No me hago la prueba del COVID-19 porque no tengo síntomas, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se hace la prueba del Covid-19 porque no tiene síntomas y porque acata las medidas de sana distancia.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los integrantes de la Ayudantía que lo acompañan a sus giras de trabajo no hay casos de contagio



“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y que me cuido, se guarda la distancia. Ahora fui a la gira, en los actos (hubo) muy poca gente, solo medios y eso los compañeros que van de Comunicación Social que muchas gracias por lo que hacen, porque a través de ellos, se hace la transmisión de los actos, de los banderazos que fuimos para el inicio de las obras del Tren Maya, los gobernadores el presidente municipal, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons y los empresarios de las constructoras”.



El mandatario señaló que para él es” desagradable” y le afecta no poder saludar, ni abrazar a la gente que sale de sus casas para verlo en estas giras de trabajo.