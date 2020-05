No muestran mejoría intoxicados por alcohol adulterado en Rafael Delgado

Cinco personas continúan hospitalizadas y graves tras consumir alcohol adulterado en el municipio deRafael Delgado, en tanto que cuatro más se encuentran en sus casas bajo observación por la misma causa, indicó directora de Salud del Ayuntamiento de Orizaba, Bernarda de Jesús Ordóñez.



Indicó que su estado de salud continúa siendo grave, aunque al menos están estables pero no hay en ellos mejoría alguna, por lo que el pronóstico es reservado.



Explicó que cuatro están en hospitales del sector salud y uno en un sanatorio particular.



La funcionaria municipal indicó que se espera que estas personas logren superar sus problemas de salud y se recuperen.



Sobre las personas que en días pasados asistieron a un velorio e ingirieron bebidas alcohólicas, mencionó que al momento no se conoce que alguna de ellas haya enfermado.



De Jesús Ordóñez invitó a los ciudadanos a evitar el consumo de bebidas alcohólicas de dudosa procedencia a fin de evitar afectar su salud.



Como se recordará, desde el pasado 13 de mayo que se dieron a conocer estos casos se tiene el reporte de siete personas que han fallecido, 6 de ellas en Rafael Delgado y una en Tlilapan.