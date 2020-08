No negamos “abandono” de Zoológico, no hay dinero para rehabilitar: Alcaldía de Veracruz

Los proyectos de rescate del Parque Zoológico “Miguel Ángel de Quevedo” se encuentran detenidos debido a que el Ayuntamiento de Veracruz no cuenta con recursos para llevar a cabo las obras para de rehabilitación, afirmó el director de Medio Ambiente y Protección Animal de Veracruz, Ángel Capetillo.



Luego de que se difundieran imágenes de animales enfermos y maleza en todas las áreas, reconoció que el zoológico sí está en abandono, pero la información que dio a conocer la regidora Ilenana Ramírez es imprecisa porque si hay atención a los animales y acusó que se intenta politizar las condiciones del recinto.



"El tema muy probablemente lo quieran politizar. Se comenta que el parque está en abandono, un abandono que nosotros no hemos negado", dijo.



Reconoció que al inicio de la administración se realizó una consulta para determinar qué proyecto emprender en el zoológico, entre las propuestas se encontraban: rehabilitación integral como zoológico y parque botánico, reubicación de los animales y dejar el espacio como parque recreativo y finalmente se propuso un convertirlo en un aviario.



No obstante. Ninguno de estos avanzará porque no se tienen recursos propios y no han tenido apoyo de dependencias federales.



"Los recursos, no cuenta el Ayuntamiento para poder llevar a cabo una obra de esta magnitud, se estima una obra de más de 50 millones de pesos, se ha tocado puertas a través de las diversas dependencias federales para gestionar estos recursos. Concluyó la consulta, pero no tenemos esos recursos".



Actualmente el zoológico alberga a 267 animales de 36 especies, la mitad que fueron recibidas al inicio de la administración, aunque se han reubicado ejemplares, 2 fueron robados, más de la mitad han sido bajas por muerte natural -aseguró-.



"Ha habido bajas, bajas que se dan por muerte natural, no son 200 los muertos, hubo ubicación a UMAS, como venados que se donaron a Orizaba, las bajas por muertes, robo, que denuncié el robo de 2 guacamayas".



El funcionario municipal aseguró que mensualmente se destinan 250 mil pesos para el mantenimiento y alimentación de los animales y están dispuestos a que la Procuraduría Federal de Protección Animal, realice un recorrido para verificar las condiciones en las que se encuentra el zoológico, esto tras la denuncia interpuesta por ambientalistas.