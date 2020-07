No negociamos con Trump extradición de Duarte, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene la intención de utilizar con fines políticos la extradición de Estados Unidos de César Duarte e indicó que no se le fabricarán delitos; mientras que Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que la extradición del exgobernador de Chihuahua no fue parte de las negociones en el encuentro que sostuvo el presidente con su homólogo Donald Trump.



“No hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, somos respetuosos, para no mezclar lo político con lo jurídico, la parte legal. No vamos a fabricar delitos a nadie como era costumbre, vamos a que se actué con estricto apego a la legalidad, bajo la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, comentó el Ejecutivo federal.



En Palacio Nacional, el canciller señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores encontró que el expediente de César Duarte tenía muchas deficiencias.



“El tema de la extradición del gobernador de Chihuahua no fue parte de las negociaciones para esta visita, pero si del trabajo que ha venido llevando a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua. La SRE participa porque se tiene que integran el proceso parea la extradición, la instrucción del presidente es no la impunidad, por consiguiente, todo proceso que tiene que ver con esto debe integrarse conforme a la ley para que las personas involucradas sean procesadas y los jueces resuelvan.



“En el caso de César Duarte lo que encontramos fue un expediente hecho con muchas deficiencias y entonces era muy difícil tramitar la extradición con éxito y tomó mucho tiempo hacer o rehacer la documentación de acuerdo a la ley de Estados Unidos, tiene una serie de requerimientos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen”.



El canciller señaló que cuando el fiscal General de Estados Unidos, William Barr, visitó México se le planteó que era muy importante para el gobierno mexicano que esta extradición se cumplimentara para que Cesar Duarte fuera juzgado conformen a la ley en México “y que Estados Unido no se convierta en un espacio en donde personas que deben de dar la cara frente a la justicia en México tenga una especie de situación privilegiada o de protección”.



Ebrard Casaubon señaló que la solicitud de extradición de César Duarte fue por 16 órdenes de aprehensión que giró en un inició la Fiscalía del estado de Chihuahua y que después fueron integradas por la FGR.



“Hay varios delitos, se hizo una primera solicitud con 16 órdenes de aprensión giradas por la Fiscalía del estado de Chihuahua y postreramente lo que hizo la FGR -porque en realidad es un trabajo de la FGR en buena medida junto con la del estado- fue integrar esas 16 órdenes de aprehensión en la solicitud de extradición y darle todos los elementos para que pudiera el gobierno de Estados Unidos proceder y bueno ahí están todas las órdenes de aprehensión son públicas".