No nos pelearemos por llevar agua de Veracruz a Monterrey: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que el proyecto de extraer agua del río Pánuco en Veracruz para el suministro de Monterrey, nunca avanzó pero el problema de desabasto en aquella ciudad del norte ya se solucionó.Destacó que tampoco hubo diálogo con las autoridades de Veracruz, dado que es un tema que decide la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y por ello “para qué pelearse”.En entrevista en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Protección Civil, García señaló que es a la fecha un proyecto en papel."Es un proyecto que es muy a largo plazo, requiere de mucho debate, discusión y análisis y al final depende de CONAGUA, entonces para qué nos peleamos si es un tema que no nos compete. La verdad es que nunca avanzó a un acuerdo de mesa, sigue siendo una concesión que esta en papel; falta mucho para que se lleve a cabo”, dijo.No obstante, Samuel García, expresó que todavía no está desechado este tema porque existe la concesión por 40 años más, aunque reconoció que es muy costoso."Nuevo León tiene una concesión a 2042 pero es un proyecto muy costoso, cuesta 40 mil millones de pesos, entonces no hay Estado que pueda solo".El agua que actualmente suministra en Monterrey es debido acuerdo con Tamaulipas, ya se hizo un traspase parcial y con eso se garantiza el liquido para los siguientes años.