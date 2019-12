No pagan aguinaldo completo a personal del DIF Coatzacoalcos

Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Coatzacoalcos, se inconformaron esta mañana, en las instalaciones del organismo, para demandar el pago completo de su aguinaldo.



Denunciaron que desde el año pasado las autoridades sólo les pagan 30 de 45 días que les corresponden y en esta ocasión, no piensan aceptar esos montos.



Dieron a conocer que en el 2018, les pagaron 30 días y les aseguraron que los 15 restantes se los pagarían en enero, sin embargo, eso nunca ocurrió.



Este año, les pretenden hacer lo mismo y aseguran que no aceptarán.



“Nos tienen que dar 45 días y sólo nos quieren dar 30 días. Son diferidos, no dan respuesta, queremos todo junto y si es diferido que haya oficio donde se comprometan, el año pasado nos quitaron 15 días, dijeron que nos los darían en enero y no ha llegado nada”, afirmó Isabel Carrillo, afectada.



Se trata de trabajadores de confianza y base de todas las áreas del DIF, quienes están haciendo este reclamo.



Ante el hecho esta mañana, pararon labores en espera de respuesta por parte de las autoridades.



“Los compañeros exigimos que sea por oficio, de lo contrario vamos a ver qué procede”, finalizó.