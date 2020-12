No pagaron aguinaldo a 80 trabajadores eventuales de CAEV, en Poza Rica

Más de 80 trabajadores eventuales de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no percibieron puntualmente el pago de su aguinaldo, cifra estimada superior a un millón de pesos.



De acuerdo con algunos de los afectados, quienes omitieron su identidad por temor a las represalias, dijeron que su dirigente sindical Brenda González, fue quien les informó sobre la prestación que por ley les corresponde.



Este jueves es la víspera de Navidad y sostuvieron reunión con la líder de los trabajadores. Les manifestó que pese a que el pago debió darse el pasado 20 de diciembre, no hay fecha de pago para los eventuales cuya suma es de un millón de pesos, aproximadamente, e incluso que el año pasado se les dio un pago de aguinaldo y que fue un error administrativo de CAEV.



Mencionó a los trabajadores que quizá, de regularizar la prestación, seria de manera escalonada pero la dirigente sindical no lo garantizó y les advirtió que de haber posibles movilizaciones se aplicarían represalias e incluso que la empresa les haga a un lado.



Esta es la tercera ocasión que padecen por la falta de pago puntual en esta prestación que marca la Ley Federal del Trabajo, la primera surgió en diciembre del 2018 y hasta hoy no recuperaron ese rezago, el cual se estima de 1 millón 600 mil pesos.



Lo lamentable para los trabajadores de CAEV, que su dirigente sindical Brenda González que apenas tomó el cargo en octubre pasado, aún no cuenta con toma de nota. Así también les causa molestia que la líder prefiera estar a favor del patrón que de los trabajadores que ella representa.