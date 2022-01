No para violencia contra taxistas en región de Orizaba; no hay respuesta de autoridades

Mientras la violencia contra los taxistas no para en la zona centro, éstos no encuentran respuesta en ninguna de las autoridades, indicó Jairo Guarneros Sosa, asesor de trabajadores del volante en la región.A un día de que un conductor de unidad de alquiler fuera golpeado y lesionado con arma blanca para despojarlo de la cuenta del día en el municipio de La Perla, señaló que lamentablemente la inseguridad no para y en ocasiones se detiene un momento, pero luego de nuevo se vuelven a dar casos.Consideró que estos hechos se dan tanto por la mala situación económica como por el hecho de que la policía estatal se dedica más a extorsionar que a brindar seguridad.Mencionó que, aunque se han buscado los canales para dialogar con las autoridades simplemente no se dan y los llamados públicos que se hacen quedan en eso, porque estos hechos parecen no interesar a nadie.Agregó que con los diputados locales y federales no han platicado porque ahora parecen listos para salir a defender al gobernador y andan ocupados en otras cosas en vez de acercarse a la gente de su distrito para ver los problemas que tienen y en qué pueden apoyar para solucionarlos o agendarles alguna cita con la autoridad correspondiente.Ante esa indiferencia, consideró oportuno que los trabajadores del volante se afilien a alguna organización o creen la suya propia, de manera que haya alguien que esté al pendiente cuando dan un servicio y sin ven que dejan de reportarse los comiencen a buscar, sobre todo en zonas que ya se conoce son focos rojos por asaltos, como La Perla, en donde ya se han dado varios incidentes.