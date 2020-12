No para zafra en ingenio La Providencia de Cuichapa

La zafra 2020 en el ingenio La Providencia no se suspendió este 24 y 25 de diciembre y tampoco lo hará el día 31 y 1° de enero 2021, esto con el fin de no interrumpir las labores y avanzar la zafra en donde se estima una molienda de 700 mil toneladas de caña, informó el presidente de la Unión Local de Cañeros GRAMINEA, Sixto Sánchez Ramírez.



Entrevistado durante el convivio que ofreció a los transportistas en el corralón de esta factoría, expuso que apenas ha iniciado la zafra y no es momento de suspender la cosecha porque volver a empezar para el ingenio es volver a encender motores, lo que toma muchas horas y los grupos de cosecha se “desenganchan” y afecta el ritmo de corte de caña.



Por ello se les entregará una despensa como manera de incentivo, para que no aflojen el paso, comentó.



En esta zona de abasto participan más de 3 mil cortadores y 250 camiones, expresó que esto ha permitido avanzar la zafra y hasta el momento se han cosechado más de 130 mil toneladas de caña y un Karbe de 100 kilogramos, lo que expresa que es una zafra que ha iniciado bien y se espera mejorar a medida que avance la zafra 2021.



Motivado por un buen inicio de zafra, mandó su mensaje de Navidad y pidió que se sigan cuidando de la pandemia, cumpliendo con usar el cubrebocas y la sana distancia entre este gremio transportista y productores de caña.