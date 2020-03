No paran asaltos en la Puebla-Veracruz: Transportistas

Siguen los asaltos en el tramo carretero de Esperanza, Puebla, a Camerino Z. Mendoza, por lo que al mes se llegan a registrar hasta ocho atracos a socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), indicó integrante de la Asociación de Transportistas de Carga de la Zona Centro del Estado de Veracruz (ATCCEVAC), José Ortega Herrera.



Señaló que aunque la mercancía ha sido robada, los operadores no han sido privados de la vida, aunque muchos han sido golpeados.



Mencionó que pese a ello, estas personas no han renunciado a su trabajo, tanto porque es muy difícil encontrar un empleo como porque se trata de personal capacitado en el manejo de unidades de carga de doble remolque, lo cual es muy demandado.



Sin embargo, añadió, debido a que se genera un trauma cuando alguien es víctima de ese tipo de delitos, se les está apoyando con atención psicológica, de manera que puedan superar esas experiencias y no les repercuta en su salud y su vida.



Ortega Herrera reconoció que la inseguridad que se sigue viviendo en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz tiene otros efectos, pues tanto los seguros de la mercancía como de la unidad y de vida para el operador, se han incrementado hasta en 40 por ciento.



Indicó que al momento, la esperanza es que las estrategias de seguridad que aplican las autoridades comiencen a dar resultados y el número de asaltos se pueda disminuir.