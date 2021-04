No paran atracos contra taxistas de región Coatepec

Pese a una reunión celebrada entre taxistas de la región de Coatepec y alrededores con autoridades municipales y estatales en días pasados para exponer la ola de asaltos de los cuales son víctimas esos trabajadores del volante, los delitos contra el gremio continúan.



Y es que denunciaron que tan sólo durante el fin de semana sufrieron dos robos de sus unidades, uno registrado el sábado en la zona de Cosautlán y otro más el domingo en calles céntricas del Pueblo Mágico.



“Los asaltos están pegando duro al gremio, el sábado en la zona de Cosautlán y uno anoche, con la reunión en Palacio Municipal. Habían aminorado pero el sábado y anoche se robaron dos taxis, el de Coatepec se lo robaron afuera de su casa”, expresó un trabajador.



Señalaron que, aunque de manera inmediata se hace el reporte de los hurtos a las autoridades competentes, la carretera hacia municipios como Xico, Teocelo y Cosautlán tiene muchas brechas, lo que aprovechan los delincuentes para escapar.



“Implementan operativos, la zona tiene mucha brecha que se convierte en una salida fácil para la delincuencia, anoche se dio el reporte y hubo búsqueda pero sin ninguna novedad”.



“Tenemos un grupo de todos los taxistas pero hay situaciones que se salen de nuestro control, no está en nuestro actuar, anoche domingo a la una de la mañana las unidades que andaban trabajando eran pocas y en lo que se hace la alerta son kilómetros de ventaja”, mencionó otro taxista.



Los trabajadores del volante insistieron en que hacen falta retenes, que, aunque no sean fijos, sean aleatorios, pues esto inhibirá un poco a la delincuencia.



“La autoridad municipal nos dijo que se pondrían retenes aleatorios, no fijos porque con el tiempo no son tan seguros, seguimos insistiendo en que sí hacen falta, son servicios que se toman en Coatepec y van para otra parte, hace falta la revisión de conductores y de pasajes”.



Sin embargo, los robos de taxis no son los únicos, pues a través de redes sociales se ha dado a conocer el hurto de carros particulares.